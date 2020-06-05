Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Для полноразмерного тяжелого грузовика Ford Super Duty создан спецпакет High Boy, который придаёт ему стиль времён 1960-х — конца 1970-х годов. Об этом сообщает один из дилеров автокомпании на канале Long McArthur в YouTube.

Стоимость пакета для поклонников ретро составит 8495 долларов (около 582 тыс. рублей).

Модернизированное авто имеет увеличенный дорожный просвет, 35-дюймовые шины BF Goodrich T/A K02, колесные диски Pro Comp размером 18 дюймов.

Внешне авто выделяется двухцветным рисунком с логотипом Highboy, надписью 4×4 по бокам кузова и полированной поперечной балкой KC с четырьмя фонарями KC Daylighter.

Пакетами оснащены своего три грузовых Super Duty. За основу взята комплектация STX с кабиной XL. Эта модель имеет хромированную решётку радиатора, хромированные бамперы и вентиляционные отверстия крыльев.

В движение машину приводит 7,3-литровый V8 Ford. Стоимость пакета High Boy составляет 8495 долларов (около 581 843 рублей).

Ранее немецкое тюнинг-ателье Loder1899 создало оригинальные обвес для Ford Mustang, который состоит из восьми частей. Детали конструкции имеют заостренные края, придающие авто агрессивный вид.

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