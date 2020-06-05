Остров Хоккайдо, Япония, , 07:03 — REGNUM Японские корпорации Toshiba и Hitachi планируют организовать производство наборов для экспресс-тестирования на новый коронавирус. Об этом в 5 июня сообщает агентство Kyodo.

Toshiba предоставит для налаживания нового производства предприятие своей дочерней компании в префектуре Хоккайдо. Hitachi установит на этом предприятии производственную линию.

Предполагается, что экспресс-тесты, способные за 15 минут выявлять у пациентов антигены нового коронавируса, начнут выпускаться на этом предприятии с декабря. С вводом нового производства, совместно с уже работающим в префектуре Ямагути предприятием, объемы выпуска наборов экспресс-тестов на коронавирус в Японии достигнет 400 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, на Тайване планируется начать производство тестов на коронавирус, которые смогут показать результат в течение 15 минут.

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