Фремонт, , 21:32 — REGNUM Компания Corsair объявила, что она отзывает компактные блоки питания серии SF для ПК из-за ошибок, допущенных при проектировке. Об этом 4 июня сообщил журнал PC Gamer.

Производитель сообщил, что эти блоки питания могут выйти из строя если оказываются в условиях повышенной температуры воздуха или повышенной влажности. При этом в Corsair заверили, что неисправные блоки питания не представляют угрозу для подключенного к ним оборудования.

Corsair известен как производитель устройств для геймеров и периферийного оборудования для ПК. Штаб-квартира компании расположена в городе Фремонт (штат Калифорния, США).