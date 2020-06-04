Сеул, , 14:19 — REGNUM Видеоролик, на котором показан внешний вид Hyundai Tucson 2021 модельного, обнародован на канале AtchaCars в YouTube.

У новинки будут причудливые линии кузова и крупная фальшрадиаторная решётка. Передняя оптика будет выделяться поворотными фонарями. Решетка оснащена двумя рядами источника света, которые имитируют форму решетки с обеих сторон. Эти огни могут подниматься вверх, образуя своеобразную улыбку, плавно переходя в фары.

Стоит также отметить, что частью дизайна Tucson станут резкие, контрастные линии кузова.

Ранее стало известно, что компания Hyundai Engineering совместно с рядом других компаний инвестирует 733,3 млн долларов в строительство полипропиленового завода в Польше.

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