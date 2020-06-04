Берлин, , 13:35 — REGNUM Немецкие тюнеры из ателье Novitec Spofec представили версию кроссовера Rolls-Royce Cullinan под названием Overdose (передозировка — ред.). Об этом сообщается на сайте компании.

Мощность мотора модернизированного авто равна 675 «лошадей». Авто имеет небольшой клиренс, огромные 24-дюймовые колёсные диски из легкого сплава. При этом стоит отметить, что этот среднеразмерный кроссовер с заниженной подвеской смотрится весьма необычно.

Автопроизводители оснастили модель широкофюзеляжным комплектом обвеса для кузова, за счет чего он стал шире на 120 мм. Также тюнеры установили спойлер на заднюю дверь, а по краям обычного диффузора разместили высокопроизводительную систему выхлопа, обеспечивающую особое звучание мощного мотора V12.

Напомним, в апреле текущего года автолюбители РФ приобрели 66 новых машин сегмента Luxury, что на 62% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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