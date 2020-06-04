Рим, , 13:15 — REGNUM Итальянская компания Maserati анонсировала выпуск первого в мире гибридного гиперкара — Ghibli. Видео с анонсом новинки размещено на канале Carscoops в YouTube.

Официальный показ гиперкара должен был пройти в этом году на автомобильном салоне в Пекине. Однако из-за пандемии нового коронавируса мероприятие было отложено на более поздний срок.

Помимо того, что модель Ghibli станет первым гибридным гиперкаром, она ещё будет первой моделью в линейки электрифицированных машин итальянского бренда.

Гиперкар изменится не только снаружи, приобретя обновленные переднюю и заднюю части, но и внутри. Так, в салоне будет установлена новая система мультимедиа с большим дисплеем, а также цифровая «приборка». На выбор клиенту будет предложена большая гамма цветов и отделки салона, что весьма актуально, поскольку выбор отделки не менялся уже восемь лет.

Ранее компания Maserati провела тесты рестайлинговой версии кроссовера Levante с четырёхлитровым двигателем V8, который способен выдавать 590 «лошадей».

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