Сеул, , 11:36 — REGNUM Корейская компания Kia представила обновленный субкомпактный хэтчбек Picanto для европейского авторынка. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В автокомпании также сообщили, что продажи модернизированной модели в странах Европы стартуют в третьем квартале текущего года. Что касается России, то здесь в компании с датой выхода новинки пока не определились — она будет обнародована позднее.

В салоне обновлённого авто появился широкий дисплей мультимедийной системы размером 8 дюймов со встроенной навигацией и эффектом парения. Кроме того, модель оснащена «приборкой» с новым 4,2-дюймовым цифровым экраном высокого разрешения.

В Европе гамма моторов новинки будет состоять из трёх вариантов бензиновых двигателей. Первый — мотор с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива 1,0 T-GDI мощностью 100 «лошадей». Второй и третий — силовые агрегаты имеют мощность 67 л. с. и 84 л. с. соответственно.

Ранее в России стартовали продажи купе-кроссовера Kia XCeed производства калининградского завода «Автотор».

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