Москва, 4 июня 2020, 09:01 — REGNUM Пользователи смартфонов могут и не знать, что их гаджет прослушивается посторонними лицами. Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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Так, один из признаков несанкционированного доступа к смартфону — это появление на телефоне приложений или дополнительного программного обеспечения, которое владелец сам не устанавливал.
Также должна насторожить владельцев смартфонов и быстрая разрядка батареи смартфона, когда им не пользуются. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, Кусков советует регулярно проверять установленные на смартфоне приложения и программы. Также обезопасить себя от прослушки можно, установив специальные программы, которые купируют работу подобных приложений.
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Эксперт пояснил, что существует множество вариантов прослушки. Так, легальные — это те, которые получены официально через суд или другие инстанции. Но есть и нелегальные методы, когда это пытаются сделать мужья, жены, конкуренты. Кусков подчеркнул, что распознать, как был получен доступ к телефону, не всегда удается, поскольку применяется дорогостоящее оборудование.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советы, как обезопасить свой смартфон от прослушки, дали эксперты Роскачества. Так, пользователям рекомендуют при запросах не разрешать доступы к устройствам смартфона. Кроме того, в настройках нужно проверить все доступы к микрофону, камере, контактам и фото.
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