Дамаск, 4 июня 2020, 07:29 — REGNUM Сирийские арабские вооружённые силы получили вторую партию усовершенствованных российских истребителей МиГ-29, сообщило 4 июня посольство РФ в Дамаске на своей странице в Twitter.
Военная техника передана Сирии в рамках двухстороннего военно-технического сотрудничества. Сейчас сирийские пилоты приступили к полётам на полученных самолётах.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что одновременно в Сирию перебрасываются десятки американских грузовиков с техникой из Ирака.
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