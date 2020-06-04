Дамаск, , 07:29 — REGNUM Сирийские арабские вооружённые силы получили вторую партию усовершенствованных российских истребителей МиГ-29, сообщило 4 июня посольство РФ в Дамаске на своей странице в Twitter.

Военная техника передана Сирии в рамках двухстороннего военно-технического сотрудничества. Сейчас сирийские пилоты приступили к полётам на полученных самолётах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что одновременно в Сирию перебрасываются десятки американских грузовиков с техникой из Ирака.

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