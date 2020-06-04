Москва, , 05:40 — REGNUM Успех стыковки корабля Crew Dragon (США) с космической станцией обеспечили, в том числе, и российские детали. Об этом 4 июня сообщил эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

«Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась, в том числе, и благодаря стыковочному адаптеру IDA», — цитирует РИА Новости собеседника.

По его словам, адаптер разработали и изготовили специалисты РКК «Энергия» — головного предприятия Роскосмоса по пилотируемой программе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 мая ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту. Позже он пристыковался к Международной космической станции (МКС). Это первый пилотируемый полет данного корабля, созданного корпорацией SpaceX Илона Маска.

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