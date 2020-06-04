Майами, США, , 04:57 — REGNUM С космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink. Прямая видеотрансляция события была представлена на странице компании SpaceX в Youtube.

Она была запущена в 21.25 по времени восточного побережья США (04.25 по московскому времени).

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в США к Международной космической станции был запущен пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.

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