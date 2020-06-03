Токио, , 15:45 — REGNUM Японский производитель Kawasaki представил рестайлинговые внедорожные байки из линейки KLX. Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идёт о моделях KLX140R, KLX 140R L и KLX230R. Первые два мотоцикла имеют 144-кубовый одноцилиндровый мотор, который сочетается с 5-позиционной трансмиссией и электрическим стартером. Отдельно стоит отметить, что данные байки заводятся без ключа.

Основным отличием моделей R и L является их высота. Модель 140R оснащена 17-дюймовым колесом спереди и 14-дюймовым сзади. При этом высота седла равна 78 см. Мотоцикл 140R L имеет переднее 19-дюймовое колесо и заднее 16-дюймовое. Седло байка также больше — его высота 80 см.

Что же касается Kawasaki KLX230R, то этот мотоцикл снабжён мотором на 233 куб. мм, 6-позиционной коробкой передач и электрическим зажиганием. Спереди у байка 21-дюймовое колесо, а сзади 18-дюймовое. В качестве опции для этой модели доступна ABS.

Напомним, в первом квартале текущего года российские дилеры продали 1961 новый байк, что на 105,1% больше результата прошлого года.

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