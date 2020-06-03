Пекин, , 11:14 — REGNUM Китайская компания Geely изменила оснащение комплектации Comfort кроссовера Geely Emgrand X7. Об этом сообщается на портале «Китайские автомобили».

Кроссовер в версии Comfort теперь продается только с 2-литровым мотором вместо 1,8-литрового. Таким образом, теперь только две комплектации Emgrand X7 оснащаются агрегатами на 1,8 л, оставшиеся три версии идут с двухлитровыми движками. При этом более 2-литровые моторы сочетаются с автоматической коробкой передач, а 1,8-литровые — с «механикой».

Мощность Geely Emgrand X7 с 1,8-литровым двигателем составляет 131 л. с. С двухлитровым движком производительность версии Comfort теперь равна 139 л. с.

Напомним, стоимость Geely Emgrand X7 на российском авторынке выросла на 30 тыс. рублей. Диапазон цен на кроссовер составляет теперь от 1 059 990 до 1 334 990 рублей.

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