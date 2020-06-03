Атланта, США, , 10:43 — REGNUM Новый внедорожник Ford Bronco прошёл жёсткий тест-драйв в американском штате Джорджия. Видеоролик с испытаниями размещён на канале The Bronco Nation в YouTube.

Во время тест-драйва кроссовер нового поколения преодолел затопленные лесные дороги, покорил грязевые склоны и форсировал броды.

Новый Bronco построен на платформе T6, которая взята от пикапа Ranger. В качестве силового агрегата у модели, вероятно, будет турбированный мотор EcoBoost объёмом 2,3 л и производительностью 329 «лошадей». Движок идет в паре с семиступенчатой «механикой» или с десятиступенчатым «автоматом».

Новый внедорожник Ford Bronco должен был быть представлен на автовыставке в Нью-Йорке, однако мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса. Новой даты премьеры американская компания пока не назначила.

Волне возможно, что представят новинку до конца текущего года, а на авторынке модель появится в 2021 году. Конкуренцию Ford Bronco составит новый Jeep Wrangler. Производиться Bronco будет на заводе американской марки в Мичигане.

Напомним, из-за пандемии нового коронавируса компания Ford отложила начало сборки модели Bronco Sport на 7 сентября текущего года.

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