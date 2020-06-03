Пекин, , 09:34 — REGNUM Предпоследний и 54-й по счету спутник китайской национальной навигационной системы BeiDou (BDS) был запущен в работу после проведения орбитальных тестов, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Спутник был запущен на орбиту с космодрома Сичан 9 марта текущего года на геостационарную орбиту земли в рамках спутниковой группировки BDS-3. Спутник будет предлагать пользователям услуги позиционирования, навигации и синхронизации, а также помжет повысить надежность системы, заявили в Центре управления навигационной спутниковой системой Китая.

Спутник разработан Китайской академией космических технологий. Сианьский центр спутникового контроля в провинции Шэньси на северо-западе Китая предоставляет техническое обслуживания находящегося на орбите спутника. Отметим, что BDS — разработанная Китаем независимо от других стран глобальная навигационная система, аналог американской GPS и российской ГЛОНАСС.