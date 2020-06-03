Берлин, , 09:32 — REGNUM Основатель компании SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск перенял у России концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Отмечается, что раньше американские космические челноки могли перевозить не только тонны материалов, но и более 20 членов экипажа. При этом в России с самого начала делали ставку на раздельные старты «грузовиков» и кораблей, пишет газета.

Раздельная доставка целесообразна и по другим причинам, пишет Der Tagesspiegel. Так, в среднесрочной перспективе Маск хочет возить в космос не только грузы и астронавтов, но и туристов.

«Впрочем, и здесь первопроходцами стали именно русские, которые «прокатили» до МКС туриста Денниса Тито еще в 2001 году», — напоминает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту. Позже он пристыковался к Международной космической станции (МКС). Это первый пилотируемый полет данного корабля, созданного корпорацией SpaceX.

По словам, Маска, космический корабль Crew Dragon — это достижение всего человечества, которым можно гордиться.

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