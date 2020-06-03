Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Стратегические бомбардировщики В-1В Lancer Военно-воздушных сил США могут создать «серьёзную проблему» для российского флота. Такое мнение высказали авторы статьи, опубликованной в журнале The Drive.

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Такие выводы журналисты сделали после полётов американских самолётов с союзниками над акваторией Чёрного моря, в ходе которых бомбардировщики ВВС США отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника.

Авторы публикации уверены, что продемонстрированные США и их союзниками возможности могут «представлять особенно серьёзную проблему для российского флота», а отправка B-1B в Черноморский регион является «очевидным сигналом» для России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в конце мая американские стратегические бомбардировщики B-1B впервые пролетели над территорией Украины. Он также отметил возросшую активность самолётов ВВС США вблизи границ России.

Напомним, 29 мая украинские истребители Су-27 впервые сопроводили от польской границы американские стратегические бомбардировщики, выполнявшие полёт над Европой и Чёрным морем. Целью полета командование ВВС назвало отработку совместных действий с европейскими союзниками США по НАТО и странами-партнерами.

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