Североморск, Мурманская область, , 01:30 — REGNUM На Северном флоте 3 июня впервые выйдет в Баренцево море на государственные ходовые испытания малое гидрографическое судно «Николай Скосырев». Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.

Судно, построенное на заводе «Вымпел» в Рыбинске, в ноябре 2019 года было переведёно в Кольский залив по системе Беломорканала. Оно имеет усиленный до ледового класса корпус, позволяющий самостоятельно преодолевать разреженные льды до 80 сантиметров, водоизмещение около 1000 тонн, автономность до 15 суток и дальность плавания до 2000 миль. Его задача — проведение гидрографических и лоцманских работ в условиях Арктики.

В ходе морских испытаний будут проверены маневренные и мореходные качества судна, работоспособность погрузочных устройств и специального гидрографического оборудования. По итогам государственных ходовых испытаний судно будет передано Северному флоту.

Как сообщало ИА REGNUM, новейшее гидрографическое судно «Николай Скосырев», способное выполнять задачи на удалении более 3000 миль от мест базирования, прибыло для проведения ходовых, а затем государственных испытаний на Северный флот. Судно проекта 19 910 предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ. Основные его задачи: постановка и снятие плавучих предостерегательных знаков; обслуживание береговых средств навигационного оборудования; площадная съемка рельефа дна; перевозка обслуживающего персонала, ремонтных бригад и различных грузов для обеспечения работ береговых средств навигационного оборудования.

Напомним, в конце апреля в состав Северного флота вернулось гидрографическое судно (ГС) ВМФ России «Ромуальд Муклевич», завершившее ремонт и модернизацию в Кронштадте.

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