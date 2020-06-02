Иерусалим, , 23:51 — REGNUM Израиль осуществил испытательные запуски двух баллистических ракет малой дальности, сообщает 2 июня издание The Times of Israel.

Две ракеты, разработанные специалистами концерна Israel Aerospace Industries, успешно поразили назначенные цели в Средиземном море.

Уточняется, что одна из целей располагалась на удалении 90 км, а вторая — в 400 км от места запуска ракет.

«В обоих случаях ракеты были запущены по заданной траектории и попали в цель с высокой точностью», — сообщили журналистам представители концерна.

Отмечается, что речь идёт о тестировании ракетного комплекса LORA, впервые испытанного в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа сумма военных контрактов России с Турцией