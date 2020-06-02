Вашингтон, , 16:13 — REGNUM Дизайн скафандров американских астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли, отправившихся на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX на орбиту Земли, разрабатывал сотрудничавший ранее с создателями кинокомиксов Marvel и DC голливудский дизайнер Хосе Фернандес. Об этом он рассказал журналистам издания Forbes.

Дизайнер рассказал, что Илон Маск хотел, чтобы, когда человек надевал скафандр, он бы начинал выглядеть в нем героически.

«Маск постоянно повторял: «Любой человек в смокинге выглядит лучше, независимо от своих размеров и физической формы», — сообщил Фернандес.

Когда дизайнер получил заказ в 2016 году, он не подозревал, что речь ведется о самом настоящем скафандре. Он думал, что дизайн костюма требуется для очередного фантастического блокбастера. Более того, Фернандес признался, что даже не знал тогда, что существует такая компания, как SpaceX.

Журналисты Forbes отмечают, что Фернандес является автором дизайна шлемов Тора и Локи, в которых боги являлись в кинокомиксах Marvel. Дизайнер также был автором некоторых деталей облачения Бэтмена в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Кроме этого, он участвовал в создании костюмов для фильмов «Трон», «Железный человек 2», «Удивительный человек-паук» и «Капитан Америка: гражданская война».