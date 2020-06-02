Уфа, , 15:49 — REGNUM Российский автопроизводитель КамАЗ начал испытания прототипа городского полунизкопольного дизельного автобуса НЕФАЗ-4299−30−52. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Тестируется новинка на территории научно-технического центра КамАЗа в Набережных Челнах.

«Как правило, в рамках испытаний перед полигоном опытный образец «накатывает» примерно 50 тыс. километров. На данный момент пробег тестируемого автобуса составляет три тысячи километров», — рассказал директор департамента пассажирского транспорта ПАО «КАМАЗ» Алексей Сергеев.

Он добавил, что в августе компания планирует сертифицировать НЕФАЗ-4299−30−52, после чего стартует серийная сборка этой модели.

В движение новый автобус приводит 185-сильный двигатель Cummins, который сочетается с 6-скоростным «автоматом». Стоит подчеркнуть, что данный мотор соответствует экоклассу «Евро-5».

Напомним, премьера НЕФАЗ-4299−30−52 проходила в Москве на международной выставке «Комтранс-2019». Собрана новая модель «дочкой» КамАЗа в Башкирии — компанией НЕФАЗ.

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