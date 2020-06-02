Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Американское автопредприятие Chevrolet представило вседорожник Suburban Z71, созданный для преодоления самых непроходимых участков бездорожья. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Дизайн авто выделяется отсутствием хромированных элементов на решётке радиатора и наличием шильдиков с индексом Z71 на передних крыльях у боковых зеркал. Модель имеет красный цвет кузова. «Обута» новинка в специальные вседорожные шины BF Goodrich.

Самая дешёвая комплектация оснащается мотором V8 рабочим объёмом 5,3 л, который обладает мощностью 359 «лошадей» (519 Нм). В линейке движков Suburban Z71 есть и более производительная силовая установка мощностью 420 «лошадей» объёмом 6,2 литра. В связке с двигателями работает современная модель «автомата» на 10 скоростей, полный привод и двухдиапазонная раздатка.

Цена базового автомобиля 63 195 долларов (около 4,43 млн рублей).

Ранее стало известно, что компания Chevrolet готовит в США продажи копии компактного кроссовера Baojun 510. Следующими рынками, где появится кроссовер, станут авторынки Ближнего Востока и Мексики. Кроме того, ожидается, что модель под брендом Ravon может появиться в России.

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