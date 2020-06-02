Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Американская компания Chevrolet планирует выпустить 20 181 экземпляр Corvette C8 2021 модельного года. Об этом сообщается в профильном блоге CorvetteBlogger.

Первый экземпляр новинки сойдёт с конвейера 2 ноября 2020 года.

В плановое количество выпуска модели входят ранее построенные машины, заказанные дилерами компании, в том числе Corvette Convertible. Таким образом, Chevrolet придётся собрать ещё примерно 17 тыс. экземпляров авто до 2 ноября текущего года.

За 22 недели с объёмом выпуска 460 авто в неделю при работе в одну смену завод Chevrolet в Кентукки может произвести 10 120 экземпляров Corvette. Однако после введения восьмичасовой смены с 20 июля текущего года этот результат к ноябрю увеличится до 17 000 единиц.

Стоимость нового авто будет стартовать от 60 тыс. долларов.

Ранее компания Chevrolet представила две спецверсии Tahoe. Одна версия модели выпущена для полиции, а вторая — это тягач, который может перевозить прицепы массой до 3,7 т.

Читайте также: Chevrolet готовит перелицованный Baojun 510