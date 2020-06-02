Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM Военнослужащие Западного военного округа провели специальную обработку боевой техники, готовящейся к параду Победы в Санкт-Петербурге 24 июня 2020 года.

Обработку провели подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ЗВО по распоряжению командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева.

Продезинфицированы более ста единиц вооружения и военной техники механизированной колонны, которая примет участие в военном параде на Дворцовой площади.

Обработка корпусов боевых машин и автомобильного транспорта, а также боевых отделений и салонов транспортных средств проводилась с применением спецмашин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

«Кроме того, в ходе специальной обработки химики очистили специальным раствором ДТС-ГК более 10 тыс. кв. метров территории площадки для подготовки пеших и механизированных парадных расчетов», — добавили в пресс-службе ЗВО.

В параде Победы в Петербурге примут участие танки Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».