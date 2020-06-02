Москва, , 10:08 — REGNUM Российские космонавты будут летать на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях, а американские астронавты продолжат летать на российских космических кораблях. Соответствующие переговоры о взаимном предоставлении мест на космических кораблях для полётов на МКС в настоящее время ведут госкорпорация «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Об этом сегодня, 2 июня, в ходе брифинга заявил представитель Роскосмоса в Казахстане Анатолий Красников.

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«Понятно, что это действительно является насущной необходимостью, потому что сейчас мы все видим, что появилась новая транспортная система по доставке человека на Международную космическую станцию», — приводит ТАСС слова Красников.

Он подчеркнул необходимость обучить работать космонавтов в рамках «как одной транспортной системы, так и в рамках другой транспортной системы», добавив, что в этом есть «серьёзная заинтересованность» и со стороны России, и со стороны США.

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Красников искренне поздравил американских коллег с успешным запуском космического корабля Crew Dragon и его стыковкой к МКС, назвав это «большим успехом».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в США состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблём компании SpaceX Crew Dragon. Это был первый запуск с 2011 года. на следующий день американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли совершили переход на МКС.

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