Берлин, , 10:05 — REGNUM Немецкая тюнинг-компания McChip-DKR увеличила производительность моторов моделей Alpine A110 и A110S. Об этом сообщает агентство Carscoops.

Тюнеры улучшили программное обеспечение авто и добились увеличения мощности четырёхцилиндрового 1,8-литрового турбированного мотора A110 до 281 л. с. (390 Нм).

Время разгона автомобиля до «сотни» с таким мотором не раскрывается, однако стандартная модель с агрегатом на 248 л. с. (320 Нм) набирает 100 км/ч за 4,5 секунды. При этом известна максимальная скорость машины. Она увеличилась с 250 до 262 км/ч.

Кроме того, ателье может доработать мотор спортивной модификации A110S. В результате модернизации мощность двигателя этого автомобиля повышается до 288 «лошадей» (390 Нм). Доработанный A110S разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды. «Максималка» такой модели составляет 261 км/ч.

Рестайлинговое авто в Германии стоит 899 евро (около 70 тыс. рублей).

Ранее председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар заявил, что автокомпания планирует отказаться от марки Alpine.

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