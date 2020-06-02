Канберра, , 08:54 — REGNUM Австралийская компания Australian Muscle Car Sales продаёт маслкар Holden Torano A9X 1977 года выпуска в кузове хэтчбек. Об этом сообщается на сайте CarDaily.

Модель была создана для участия в австралийской гонке Bathurst 1000. Тираж автомобиля составляет 405 единиц. Из них 305 моделей изготовлены в кузове седан, а остальные 100 — в кузове хэтчбек.

Выставленный на продажу автомобиль выделяется своим цветом Atlantis Blue. В такой оттенок было окрашено всего четыре хэтчбека Torana A9X.

Под капотом маслкара установлен мотор V8 производительностью 240 «лошадей» рабочим объёмом пять литров. Силовой агрегат работает с четырехскоростной «механикой».

Компания хочет выручить за Torana A9X с пробегом в 47 672 км 495 тыс. австралийских долларов (около 21,2 млн рублей).

Ранее один из немецких шоурумов выставил на продажу Plymouth для кольцевых гонок. Это авто было спроектировано ракетным инженером Джоном Поинтером специально для кольцевых гонок серии NASCAR Grand National.

Читайте также: В Австралии не могут продать более 4000 поврежденных градом авто