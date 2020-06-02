Москва, , 08:51 — REGNUM Россия планирует модернизировать на космодроме «Байконур» два стартовых комплекса. Об этом в видеопоздравлении, посвященном 65-летию первого в мире космодрома, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Этот юбилей открывает важную веху в развитии «Байконура», который скоро примет у себя новые российские ракетные комплексы», — сказал Рогозин.

Он добавил, что продолжение пилотируемой программы Роскосмос связывает с восстановлением «Гагаринского старта». В настоящий момент ведутся переговоры. Рогозин выразил надежду на их скорейшее завершение, после которого можно будет приступить к реальным физическим работам «на этой первой легендарной пусковой площадке».

«Крайне важным является другой проект — так называемый «Байтерек», который ещё называют «Назарбаевский старт». Как вы знаете, это реконструкция старта ракеты «Зенит», — пояснил глава Роскосмоса. — Замечательной ракеты, самой последней ракеты Советского Союза, которая использовалась с «Байконура». И в наших планах создание ракеты «Союз-5», ещё более мощной, чем «Зенит».

Рогозин добавил, что, когда эти стартовые комплексы заработают, а это произойдёт в ближайшие годы, тогда появится «твёрдая уверенность, что «Байконур» будет жить».

Напомним, сегодня, 2 июня 2020 года, легендарный космодром «Байконур», открывший дорогу в космос для всего человечества, отмечает 65-летний юбилей со дня образования. В этот день в 1955 году директивой Генерального штаба Министерства обороны СССР был утвержден штат сотрудников космодрома и создан штаб научно-исследовательского испытательного полигона. После первого полета в космос Юрия Гагарина в 1961 году НИИП № 5 получил открытое название «Космодром «Байконур».

На сегодняшний день на этом космодроме реализуется до 80% пусковых программ РФ. С Байконура проводятся пуски ракет-носителей с космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения, межпланетными миссиями, а также с транспортными кораблями по программе МКС.

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