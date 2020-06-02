Вашингтон, , 01:46 — REGNUM Операционная система Windows 10 начала сообщать некоторым пользователям, что их компьютер несовместим с крупным обновлением мая 2020 года. Об этом 1 июня сообщил журнал PC Gamer.

Издание отмечает, что беспокоиться по этому поводу не стоит, поскольку Microsoft в случае этого обновления применяет поэтапный подход к его установке. Стоит отметить, что компания не сообщает, какое именно оборудование ПК пока не позвляет операционной системе обновиться, однако даёт понять, что проблема будет решаться с выходом последующих дополнений.

Напомним, Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10, ранее известное как 20H1, 27 мая 2020 года. Это первое из двух крупных обновлений ОС, которые разработчик запланировал на 2020 год.

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