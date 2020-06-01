Вашингтон, , 20:13 — REGNUM Рейтинг автомобилей с самыми капризными двигателями опубликовала Consumer Reports (США).

По мнению американских автолюбителей, самым капризным двигателем оказался тот, которым оснащена Audi A4 2009−2010 гг. выпуска. Агрегат нуждался, судя по отзывам, в ремонте уже после 170 — 250 тыс. км.

Второе место рейтинга занял Ford F-350 2008 г. выпуска с дизельным двигателем (6,4 л). Пробег до первого ремонта — такой же. Третье место — Chrysler PT Cruiser 2001 г. выпуска, 164−214 тыс. км.

Четвёртое место — Mini Cooper 2008−2009 гг., 196 — 208 тыс. км; пятое — Chevrolet Equinox 2010 г., 135 — 174 тыс. км.

В десятку также вошли Jeep Wrangler 2006 г., Cadillac SRX 2010 г., Acura MDX 2003 г., Buick Lucerne 2006 г., GMC Acadia 2010 г.