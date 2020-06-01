Москва, , 18:20 — REGNUM Подводные силы Северного флота готовятся к проведению испытаний гиперзвукового оружия, сообщил 1 июня командующий Северный флотом России Александр Моисеев в интервью газете «Красная Звезда».

Он уточнил, что это является продолжением испытаний нового оружия, которое качественно изменит боевой потенциал флота.

Напомним, что впервые о тестировании гиперзвукового оружия Северным флотом было заявлено в марте 2020 года.

«В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие. Такие задачи нам уже поставлены», — сказал тогда Александр Моисеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России создана гиперзвуковая морская ракета «Циркон», которая поражать наземные и надводные цели на дальности свыше одной тыс. км со скоростью около 9 Махов (в девять раз быстрее скорости звука).

Напомним, 2 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что усиление боевых возможностей ВМФ России в ближайшие годы будет зависеть от быстроты поступления в боевой состав надводных кораблей и субмарин, модернизированных под применение гиперзвуковых ракет «Циркон».

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