Москва, , 17:56 — REGNUM Российские летчики-истребители будут проходить боевую подготовку по изменённой программе, в которую будут включены приёмы и методы борьбы с различными беспилотниками, сообщает 1 июня газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Поиск и уничтожение дронов будут отрабатываться регулярно, в программы боевой подготовки с 2020 года будут включены обязательные боевые стрельбы по целям, имитирующим малоразмерные беспилотные летательные аппараты.

Военные пришли к выводу, что наземных систем ПВО недостаточно для полной ликвидации угрозы со стороны дронов, которые могут обходить зоны действия наземной ПВО.

Читайте ранее в этом сюжете: У границ России за неделю замечен 21 иностранный самолёт-разведчик