Токио, , 15:42 — REGNUM Южнокорейская компания Honda представила рестайлинговый кроссовер Honda UR-V, предназначенный для китайского авторынка. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Изменения коснулись дизайна и внутреннего пространства автомобиля. Передняя оптика новинки после рестайлинга не претерпела изменений, а вот задние фонари стали другими. Теперь в них встроена хромированная полоса, которая тянется по всей ширине кузова. Автопроизводители также модернизировали бамперы.

Что же касается салона, то в нём появился новый декор и более современный информационно-развлекательный комплекс с регулировкой наклона экрана. Также в авто есть панорамная крыша и система активного подавления шума.

В движение модель приводит 193-сильная турбированная «четвёрка» рабочим объёмом 1,5 литра. Силовой агрегат сочетается с вариатором и передним приводом. Кроме того, в линейке движков имеется турбодвигатель объемом два литра, который работает в паре с 9-скоростным «автоматом» и системой переднего или полного привода.

Ранее компания Honda представила седан Acura TLX 2021 модельного года. Модель построена на базе платформы, которая отличается передней подвеской на двойных поперечных рычагах вместо стоек McPherson.

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