Токио, , 14:41 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda представил рестайлинговый вариант гибридного Insight. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Модель выделяется хромированной решёткой радиатора. Также хромом покрыта нижняя грань заднего бампера. Кроме того, авто оснащено спойлером и алюминиевыми дисками размером 17 дюймов.

У новинки появилась комплектация под наименованием EX Prime Style, а в комплектации EX Black Style были добавлены новшества. Для кузова модели доступны цвета Premium Crystal Blue Metallic и Premium Crystal Red Metallic.

Под капотом Honda Insight устанавливается гибридный мотор, включающий в себя 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 108 л. с. и электромотор производительностью 129 «лошадей». Силовая установка сочетается с электрическим вариатором CVT и литий-ионный аккумулятором ёмкостью 1,1 кВт-ч.

Ранее компания Honda увеличила гарантийные обязательства на моторы до 10 лет у новых или подержанных автомобилей, зарегистрированных во Франции, Андорре или Монако.

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