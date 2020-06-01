Токио, , 14:07 — REGNUM Японская компания Toyota планирует 4 июня представить обновленный внедорожник Fortuner, а также новую модель Hilux Revo. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По предварительной информации, модель Hilux Revo будет представлять из себя пикап, однако данных о нем пока не так много.

По поводу обновленного Fortuner известно, что внедорожник будет иметь измененную переднюю оптику, а также новую форму радиаторной решетки и модернизированные ниши для противотуманных фар. Кроме того, будет изменен вид бампера, на котором появятся L-образные отражатели.

Вполне возможно, что изменения внутри Toyota Fortuner будут минимальные. Ожидается, что внедорожник получит расширенный вариант отделки салона, а также новые виды оснащения.

Силовая установка будет состоять из дизельного двигателя на 2,8 л мощностью 177 «лошадей».

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах стала доступна для заказа гибридная версия Toyota RAV4 Prime.

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