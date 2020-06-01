Прага, , 12:59 — REGNUM Чешская автокомпания Skoda прекратит выпуск двух своих дизельных автомобилей — кроссоверов Kodiaq Scout и Karoq Scout. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

При этом стоит отметить, что компактный Karoq Scout был запущен в серийное производство относительно недавно. В продаже у дилеров авто находится с 2019 года. Что же касается модели Kodiaq Scout, то она была выпущена в 2017 году.

Основной причиной отказа марки от этих моделей стал очень низкий спрос. Так, например, доля продаж автомобилей в модификации Scout составляет 2% от всего объёма реализации кроссоверов бренда.

Другой причиной являются жёсткие экологические нормы в Европе для автомобилей, которые требуют модернизации моторов, что может привести к существенной потере производительности агрегатов.

Напомним, в апреле текущего года дилеры Skoda больше всего в РФ продали моделей Octavia — 736 экземпляров (-67%).

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