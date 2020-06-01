Москва, 1 июня 2020, 12:49 — REGNUM Главная перспектива Северного флота России — расширяться и усиливаться, считает член экспертного совета «Офицеры России», действительный член Академии военных наук, контр-адмирал Владимир Дудко. Об этом он заявил 1 июня ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Северный флот ВМФ России до конца 2020 года получит на вооружение более 180 единиц вооружения и военной техники.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам командующего Северным флотом России Александра Моисеева, войска Северного флота РФ до конца 2020 года получат военную технику и вооружение, готовое к использованию в условиях Арктики.