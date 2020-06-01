Москва, , 12:49 — REGNUM Главная перспектива Северного флота России — расширяться и усиливаться, считает член экспертного совета «Офицеры России», действительный член Академии военных наук, контр-адмирал Владимир Дудко. Об этом он заявил 1 июня ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Северный флот ВМФ России до конца 2020 года получит на вооружение более 180 единиц вооружения и военной техники.

«Главная его стратегическая задача — это, конечно, охрана и оборона Северного морского пути, — сказал Дудко. — И вообще нашего северного шельфа, который богат всевозможными полезными ископаемыми, биоресурсами и всем остальным. И на это всё заглядываются даже те, кто не имеет к этому никакого отношения. Например такие страны, как Китай, Индия и другие. Поэтому у Северного флота перспективы только расширяться. Перспективы развития и военного присутствия. Можно сказать, что это самый мощный флот в России с точки зрения и морской и сухопутной стратегических составляющих».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам командующего Северным флотом России Александра Моисеева, войска Северного флота РФ до конца 2020 года получат военную технику и вооружение, готовое к использованию в условиях Арктики.