Пекин, , 04:02 — REGNUM Китай вывел на запланированную орбиту два спутника с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Запуск был произведен в 16:53 по Пекинскому времени. Спутники был успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-2D». Будучи спутником дистанционного оптического зондирования, «Говфэн-9» способны делать фотографии с разрешением до одного метра.

Они будут использованы для наземных исследований, городского планирования, разработки дорожных сетей и оценок урожая зерновых, наряду с борьбой с природными бедствиями.

Другим спутником оказался HEAD-4, который был разработан пекинской компанией HEAD Aerospace Technology Co. Ltd. Он может собирать орбитальную информацию, включая информацию о судах и самолетах для интернета вещей. Данный запуск стал уже 333-й миссией ракет семейства «Чанчжэн».