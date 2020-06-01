Париж, , 01:38 — REGNUM Франция будет готова принять штаб-квартиру компании Twitter у себя, если та столкнётся с проблемами в США, заявил 31 мая французский министр по цифровым технологиям Седрик О в интервью Radio J.

«Если Twitter в какой-то момент решит, что условия в США больше не позволяют компании развиваться в соответствии с её ценностями и продолжить расширяться, и если по разным причинам будет слишком много нестабильности, Европа, и особенно Франция, будут рады приветствовать компанию», — сказал он.

Аналогичное предложение, по словам министра, адресовано другим компаниям и предприятиям США, поскольку во Франции заинтересованы в развитии «более гуманного и справедливого интернета».

Напомним, ранее в Twitter расценили публикацию президента США Дональда Трампа о рассылке избирательных бюллетеней по электронной почте как недостоверную. В ответ на это американский лидер обвинил социальную сеть во вмешательстве в выборы главы государства. Он также пригрозил закрыть Twitter на территории США.

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