Вашингтон, 31 мая 2020, 23:59 — REGNUM Астронавт NASA Боб Бенкен поделился впечатлениями от полета на корабле Crew Dragon к Международной космической станции.
По словам Бенкена, полет на Crew Dragon оказался довольно жестким и сравним с полетом на «Спейс шаттлах», которые летали на твердотопливных ускорителях и тоже были жесткими.
Отделение корабля от второй ступени было не таким плавным, как это происходит у шаттла, хотя перегрузки были меньше.
А вот уже на самой орбите корабль летел плавно и экипаж даже смог поспать.