Вашингтон, , 23:53 — REGNUM NASA подтвердило, что командир экипажа космического корабля Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с борта корабля на Международную космическую станцию. Об этом заявил на брифинге после стыковки заместитель руководителя программы пилотируемых полетов NASA Стив Стич.

«Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите, но он в порядке, он отлично выглядел на пресс-конференции», — сказал Стич.

Напомним, что в ходе сеанса видеосвязи с МКС после перехода экипажа на станцию Херли держался за лоб, после чего ему передали салфетку и он периодически вытирал правую часть лба, но крови видно не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту. Сегодня он пристыковался к МКС. Это первый пилотируемый полет данного корабля, созданного корпорацией SpaceX.