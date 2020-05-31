Астрахань, , 22:14 — REGNUM На астраханском судостроительном заводе им. Ленина спустили на воду крановое судно, предназначенное для Каспийской флотилии ВМФ РФ, сообщает 31 мая группа информационного обеспечения Военно-морского флота России.

Достройка судна будет производиться на воде. До ноября текущего года должны завершиться его испытания, а затем крановое судно с экипажем из 20 человек передадут в состав Каспийской флотилии.

Крановое судно 52-метровой длины водоизмещением 2,2 тыс. тонн оснащено полноповоротным краном грузоподъемностью 150 тонн.

Стоит отметить, что начата реализация планов расширения и развития пунктов базирования Каспийской флотилии и уже в ходе этих работ новое крановое судно будет полностью востребовано.

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