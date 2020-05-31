Москва, , 21:21 — REGNUM Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22 800 «Каракурт» пополнит боевой состав Балтийского флота, сообщает 31 мая пресс-служба флота.

МРК проекта 22 800 «Одинцово» в настоящее время проходит заводские ходовые испытания. Его передача флоту запланирована на последние месяцы 2020 года.

Стоит отметить, что в составе Балтийского флота сейчас есть два малых ракетных корабля проекта 22 800 — МРК «Мытищи» и МРК «Советск». Их главным вооружением являются крылатые ракеты «Калибр».

Основным отличием МРК «Одинцово» от предыдущих кораблей этой серии является его оснащение зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» — морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

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