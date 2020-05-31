Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Экипаж американского космического корабля Crew Dragon в составе двух астронавтов NASA — Боба Бенкена и Дага Херли — благополучно перешел с борта космического корабля на Международную космическую станцию. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает NASA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая ракета-носитель Falcon 9 вывела новый американский космический корабль Crew Dragon на околоземную орбиту. Сегодня Crew Dragon успешно пристыковался к МКС.

Теперь астронавты NASA перешли на станцию и присоединились к ее экипажу.