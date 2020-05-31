Москва, , 20:20 — REGNUM Завершаются государственные испытания двух катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23 040, построенных для Тихоокеанского флота, сообщает 31 мая пресс-служба Минобороны России.

Испытания двух рейдовых катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23 040 (РВК-1264 и РВК-1324) должны быть закончены в июне 2020 года.

«Доставка катеров на Тихоокеанский флот и передача планируется до сентября 2020 года, доложил главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову начальник Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ Дамир Шайхутдинов», — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, для Северного флота строится 23-й по счёту катер проекта 23 040.

Справка ИА REGNUM: катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23 040 предназначены для проведения водолазных и подводно-технических работ на глубинах до 60 метров, а также для обнаружения затонувших объектов на глубинах до 150 метров, для чего оборудованы буксируемыми гидролокаторами.

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