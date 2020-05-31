Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна с успешной стыковкой космического коарбля Crew Dragon с Международной космической станцией. Об этом Рогозин написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Рогозин пишет, что он поздравляет NASA и SpaceX с успешным запуском и стыковкой пилотируемого космического корабля.

Также Рогозин поздравил и Илона Маска — главу корпорации SpaceX и отметил, что ему понравилась ответная шутка Маска про батут.

Напомним, что Маск на пресс-конференции после удачного полета Crew Dragon заявил, что «батут работает» и отметил, что это шутка для тех кто понимает.

Журналисты раскопали, что шесть лет назад Рогозин в своем Twitter писал о том, что если США будут и дальше усердствовать со своими санкциями против российской комической сферы, то им придется доставлять астронавтов на МКС с помощью батута. Тогда у США не было собственной системы для пилотируемых полетов.