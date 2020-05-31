Пекин, , 15:04 — REGNUM Управление гражданской авиации Китая разрешило компании Ehang начать лётные испытания тяжёлых аэромобилей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Беспилотный летательный аппарат Ehang 216 был представлен в апреле 2019 года. Аэромобиль оснащён восемью двигателями со сдвоенными пропеллерами, которые позволяют ему развивать скорость до 130 км/час. Планируется, что эти аппараты будут использоваться для перевозки двух пассажиров.

Выданное правительственным ведомством разрешение одобряет проведение испытаний аэромобилей Ehang 216 с нагрузкой более 150 кг. В Ehang отмечают, что разрешение на испытания таких тяжёлых коммерческих беспилотников стало первым в мире.

Испытания будут проводиться возле городского округа Тайчжоу в провинции Чжэцзян. В будущем в Ehang планируют использовать эти аэромобили для туристических рейсов и доставки грузов в труднодоступные районы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Ehang представила планы по строительству аэропорта для собственных пассажирских беспилотных летательных аппаратов в городе Хэчжоу.