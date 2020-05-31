Москва, , 14:27 — REGNUM Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon американской компании SpaceX заставит российских исследователей работать усерднее и создавать более качественные разработки, сказал 31 мая летчик-космонавт Михаил Корниненко изданию Ura.ru.

По его словам, если раньше Роскосмос зарабатывал на своей монополии на доставку космонавтов на МКС и «сидел на игле вывоза американцев к международной станции, которые за это платили», то теперь придется искать другой источник заработка.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в США состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблём Crew Dragon. Американские пилотируемые корабли не запускались c 2011 года, поэтому при запуске присутствовал президент США Дональд Трамп.

После запуска американский лидер выступил с обращением, в котором заявил, что США больше не придётся просить другие страны о доставке астронавтов на орбиту.

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