Дюссельдорф, Германия, , 14:11 — REGNUM Китайская компания Oppo открыла штаб-квартиру в городе Дюссельдорф. Об этом сообщает Pandaily.

Компания Oppo вышла на рынки стран Западной Европы в 2018 году со смартфоном Find X. Открытие региональной штаб-квартиры в Германии, считающейся ключевым рынком смартфонов в Западной Европе, поможет китайскому производителю в дальнейшем продвижении в этом регионе.

«Мы убеждены, что эта организация позволит нам улучшить поддержку местных офисов и обеспечить более широкое присутствие в Европе», — отметила глава новой штаб-квартиры Мэгги Сюэ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле общее количество смартфонов под управлением операционной системы ColorOS от компании Oppo превысило 350 млн.