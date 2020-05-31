Вашингтон, , 13:42 — REGNUM Американская компания Microsoft сократила несколько десятков сотрудников, которые обеспечивали работу новостного агрегатора Microsoft News. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, штат сотрудников новостного сервиса Microsoft, включая подрядчиков, был сокращён на 50 человек. Отмечается, что сокращение штата связано с переходом на автоматическую систему подбора новостей для сервисов Microsoft. В частности, система на основе технологий искусственного интеллекта для отбора новостей вводится на портале MSN и агрегаторе Microsoft News.

В Microsoft не стали комментировать эту информацию, отметив, что компания регулярно проводит оценку и реорганизацию бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года американская компания OpenAI представила систему искусственного интеллекта, способную создавать фальшивые новости.